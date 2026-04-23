Spazio catturata una spirale di luce | il segreto di SpaceX

Un telescopio nelle Hawaii ha catturato un’immagine di una spirale luminosa proveniente da un razzo Falcon 9. Il rilascio del propellente ha permesso di mettere in orbita il satellite Hedy Lamarr. La spirale visibile è stata ripresa durante le operazioni di lancio, che si sono concluse con successo. L’osservazione è stata effettuata dal telescopio Subaru, che ha documentato il fenomeno durante le fasi finali del lancio.

? Cosa sapere Il telescopio Subaru ha ripreso la spirale di luce del Falcon 9 nelle Hawaii.. Il rilascio del propellente ha garantito il posizionamento del satellite Hedy Lamarr in orbita.. Il 20 aprile, le lenti della Subaru-Asahi StarCam posizionate sul vulcano Maunakea, nelle Hawaii, hanno catturato una spirale di luce in espansione nel cielo notturno, evento causato dallo scarico di propellente del secondo stadio di un Falcon 9 di SpaceX. Il fenomeno visivo si è verificato durante la missione per il posizionamento del satellite GPS III-8, denominato Hedy Lamarr, lanciato martedì 21 aprile alle ore 02:53 dal complesso di lancio 40 di Cape Canaveral, in Florida, per conto della Space Force statunitense.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spazio, catturata una spirale di luce: il segreto di SpaceX Notizie correlate SpaceX sfida Wall Street: il piano segreto per una quotazione recordSpaceX ha avviato questo 21 aprile 2026 un vertice di tre giorni rivolto esclusivamente a investitori istituzionali e analisti finanziari, segnando... Musk allinea xAI con SpaceX: l’AI si sposta nello spazio per una rete satellitare di data centerIl leader Elon Musk ha annunciato l’unione della sua azienda xAI con SpaceX, per costruire una rete satellitare che funzionerà come un insieme di...