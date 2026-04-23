Sotto un cielo di polveri

Sotto un cielo di polveri, i Balcani occidentali si trovano tra le aree più inquinate del continente europeo. Dal 2022, un fotografo ha iniziato a documentare le condizioni ambientali di queste regioni, concentrandosi sulle fonti di inquinamento e sulle conseguenze sulla popolazione locale. Le immagini catturate ritraggono paesaggi caratterizzati da aria densa di polveri e da ambienti urbani segnati da problemi di qualità dell’aria.

I Balcani occidentali sono tra le zone più inquinate d’Europa. Dal 2022 il fotografo Matteo Trevisan documenta le conseguenze del degrado ambientale sui luoghi e sulle persone I Balcani occidentali sono tra le zone più inquinate d’Europa. Dal 2022 il fotografo Matteo Trevisan documenta le conseguenze del degrado ambientale sui luoghi e sulle persone “Non è la fine del mondo, ma da qui possiamo vederla”, dice Aladin Zekypy, ritratto (sotto nella foto piccola) con i due figli nella loro casa a Bor, nel nordest della Serbia. Zekypy è una delle persone fotografate da Matteo Trevisan per il suo progetto More necessary than the sun, in cui indaga le conseguenze dell’inquinamento nei Balcani occidentali.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Sotto un cielo di polveri Ammassi nel presepe astronomico, nel cielo di dicembre 2025 Notizie correlate "Grande confusione sotto il cielo delle fondazioni di Arezzo"L'attacco di Giacomo Nebbiai della Cgil: "Dove sono la coerenza nelle relazioni sindacali e il rispetto dei diritti dei lavoratori?" Unico Comune di... "Sotto il cielo stellato"Barco Teatro presenta al suo pubblico un giovane interessantissimo talento del pianoforte in un recital che sostituisce quello programmato di Flavia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: ABC del cielo di primavera - La Torre del Sole - eventi; Torino tra cielo e architettura: la Mole sotto i cumulonembi di Valerio Minato; Oroscopo settimana dal 20 al 26 aprile 2026: previsioni amore, lavoro e benessere; Vimercate, nona edizione per La Corsa dei Campanili: un cortile d'onore per un evento patrimonio della città. Sotto il cielo di Puglia, la bresciana che racconta il Primitivo con stileAbbiamo scoperto a Vinitaly la giovane Marisa Lechi che, dopo uno stage in Franciacorta, si è trasferita in Manduria per coadiuvare Mirco Blasi nel maxi progetto della cantina Donblasi ... giornaledibrescia.it ITALO MAGNO Sotto un cielo stellato. Ecco il nuovo volume di Italo MagnoSotto un cielo stellato: il nuovo volume di Italo Magno Martedì 14 aprile in Fondazione, l’autore dialogherà con Filippo Santigliano e Angelo Rossi Martedì 14 aprile, alle 18:30, nella sala Ros ... statoquotidiano.it Sotto la chiesa più bella di Rovigo c'era il luogo dei sabba delle streghe. Non è una leggenda gotica da libro di racconti. È quello che credevano, con assoluta certezza, gli abitanti di Rovigo nel tardo Cinquecento: in quel preciso punto della città, le streghe del - facebook.com facebook Gentile Presidente @GiorgiaMeloni per scendere sotto il 3% non servivano “appena 20 miliardi di #PIL in più”, ma quasi 85. Secondo i dati ISTAT 2025 con un PIL di 2.258,049 miliardi e un indebitamento netto di -70,286 miliardi, a deficit invariato bisognava r x.com