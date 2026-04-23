Sony Awards | Borella incanta Londra con la Corea in Uzbekistan
Federico Borella si è piazzato terzo ai Sony Awards nella categoria Portrait, con il suo lavoro presentato a Londra. La mostra si trova alla Somerset House e raccoglie immagini che ritraggono la comunità coreana in Uzbekistan. La mostra resterà aperta fino al 4 maggio, offrendo al pubblico una panoramica sulla presenza coreana in quella regione.
? Cosa sapere Federico Borella vince il terzo posto Sony Awards categoria Portrait a Londra.. La mostra alla Somerset House documenta la comunità coreana in Uzbekistan fino al 4 maggio.. I premi Sony Awards hanno appena consegnato il terzo posto nella categoria Portrait a Federico Borella, un fotografo bolognese che ha saputo catturare con l’obiettivo la resilienza di una comunità lontana attraverso i suoi scatti esposti alla Somerset House di Londra. Il riconoscimento internazionale arriva in concomitanza con una mostra che rimarrà aperta nella capitale inglese fino al 4 maggio. Il lavoro celebrato dalla giuria londinese documenta la realtà...🔗 Leggi su Ameve.eu
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