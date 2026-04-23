federico borella scatti premiati a londra

Federico Borella, fotografo di Bologna, ha ricevuto riconoscimenti per alcuni suoi scatti a Londra. Da diversi anni, Borella collabora con il Resto del Carlino e si dedica a viaggi in vari paesi per documentare storie poco conosciute o poco raccontate. La sua attività si concentra sulla cattura di immagini che ritraggono aspetti meno visibili delle realtà che visita.

Da anni Federico Borella, fotografo bolognese che ha lavorato con il Resto del Carlino, viaggia il mondo in cerca di storie mai, o raramente, narrate. Al momento, il suo lavoro sulla comunità coreana dell’Uzbekistan, terra dove in centinaia di migliaia arrivarono con le deportazioni forzate di Stalin nel 1937, è in mostra alla Somerset House di Londra, dove si potrà vedere fino al 4 maggio. E proprio questo ultimo lavoro di Borella è stato premiato ai Sony Awards con il terzo posto nella categoria Portrait. Il suo lavoro si concentra sulla graduale perdita, da parte del popolo coreano in questa terra, delle proprie tradizioni, della cultura, della lingua, sia scritta che parlata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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