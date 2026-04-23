Il giornalista ha condiviso su X un messaggio di solidarietà rivolto alla presidente del Consiglio, attirando rapidamente l’attenzione e suscitando reazioni nel dibattito pubblico. Il suo post ha fatto discutere tra gli utenti e i commentatori, portando alla ribalta il tema del sostegno pubblico nei confronti delle figure politiche. La pubblicazione ha generato commenti e discussioni sui social e sui media italiani.

Nel testo si legge: “Solidarietà a @GiorgiaMeloni per gli attacchi violenti di Vladimir Soloviev, amico e complice del criminale di guerra Vladimir Putin. Bene ha fatto il governo a convocare l’Ambasciatore russo. Quello che accade nella Tv di Mosca è diretta emanazione del Cremlino.” Solidarietà a @GiorgiaMeloni per gli attacchi violenti di Vladimir Soloviev, amico e complice del criminale di guerra Vladimir Putin. Bene ha fatto il governo a convocare l’Ambasciatore russo. Quello che accade nella Tv di Mosca è diretta emanazione del Cremlino. A suscitare maggiore attenzione nel messaggio è stata la solidarietà espressa a Giorgia Meloni, elemento che ha sorpreso diversi osservatori del dibattito politico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Solidarietà a Giorgia!”. Parenzo sorprende tutti: cosa succede

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