Il referendum sulla riforma della giustizia si è concluso con la vittoria del fronte che si opponeva alla modifica costituzionale. La premier ha pubblicato un video in cui esprime le sue reazioni, suscitando sorpresa tra i commentatori. I risultati ufficiali hanno mostrato che la maggioranza degli elettori ha scelto di non approvare le modifiche proposte.

Il referendum sulla riforma della giustizia si è concluso con la vittoria del fronte contrario alla modifica costituzionale. Il risultato ha avuto immediata risonanza politica e istituzionale, perché il progetto era sostenuto dal governo come parte del programma elettorale e poco dopo l’emergere dei risultati, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un videomessaggio sui social per commentare l’esito della consultazione, ma il tono dell’intervento ha sorpreso molti osservatori: pur esprimendo dispiacere per la riforma bocciata, la premier ha ribadito il rispetto per la scelta degli elettori e la volontà di proseguire l’azione di governo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Referendum giustizia, vince il no: la reazione di Giorgia Meloni in un video sorprende tutti

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