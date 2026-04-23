Soave DeGusto

Dal 24 al 26 aprile, Piazza Antenna a Soave ospita la nuova edizione di Soave DeGusto, un evento di tre giorni aperto al pubblico. Durante la manifestazione, vengono organizzate degustazioni con vari produttori, accompagnate da musica dal vivo e proposte gastronomiche informali. L’ingresso all’evento è gratuito e l’organizzazione prevede diverse attività per i visitatori.

Dal 24 al 26 aprile Soave ospita una nuova edizione di Soave DeGusto, in Piazza Antenna. Tre giorni dedicati all’incontro tra pubblico e produttori, con un programma che combina degustazioni, musica dal vivo e proposte gastronomiche informali, a ingresso gratuito. SAGRE, FESTE ED EVENTI.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Passeggiata Gaci a SoavePasseggiata di fine inverno con i levrieri e gli adottanti GACI per le vie del caratteristico borgo noto per il suo castello scaligero, che lo domina... Una Pasqua SoaveNel fine settimana di Pasqua 2026, il borgo di Soave si prepara ad accogliere visitatori e turisti con un programma che intreccia arte, tradizione e...