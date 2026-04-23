SMS in Italia | 23 milioni di utenti il vecchio mito non muore
In Italia, nonostante la diffusione di nuove tecnologie di messaggistica, circa 23 milioni di cittadini continuano a usare gli SMS, secondo una ricerca di mUp Research. Questo dato dimostra che, anche con l’avanzare delle applicazioni di messaggistica istantanea, il servizio tradizionale mantiene una presenza significativa tra gli utenti del paese. La ricerca evidenzia come questa forma di comunicazione resti ancora molto utilizzata a livello quotidiano.
? Cosa sapere In Italia 23 milioni di cittadini utilizzano ancora gli SMS secondo ricerca mUp Research.. Il 47,2% degli intervistati usa i messaggi testuali per necessità tecnologiche verso destinatari non digitalizzati.. Circa 23 milioni di cittadini italiani continuano a utilizzare gli SMS, nonostante l’avvento delle moderne app di messaggistica, come emerge dai dati dell’indagine mUp Research commissionata da Facile.it. Il servizio di messaggi testici, nato nei primi anni ’90 e rimasto iconico per decenni, non accenna a sparire dal digitale del nostro Paese. La ricerca rivela che il 59,9% della popolazione nazionale si affida ancora a questo strumento, dimostrando una resilienza inaspettata rispetto ai servizi basati su internet.🔗 Leggi su Ameve.eu
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