Simone Fontecchio è attualmente senza un contratto e attende gli sviluppi del mercato per la prossima stagione. In un’intervista, ha espresso il desiderio di rimanere in NBA, escludendo però un possibile ritorno in Eurolega con l’Olimpia Milano. La sua situazione contrattuale lo porta a vivere un’estate di incertezza, con la possibilità di eventuali offerte o accordi futuri.

Essere free agent e aspettare gli sviluppi del mercato. Simone Fontecchio dovrà vivere un’estate con possibilità, ma anche incertezza nei prossimi mesi, visto che al momento non ha un contratto cestistico per la stagione 2026-2027. Il giocatore italiano, che fino a qualche settimana fa è stato impegnato sui parquet NBA con la canotta dei Miami Heat, intervistato da Il Centro, ha spiegato la sua situazione attuale: “Credo di avere ancora più di una chance di restare in NBA, sono convinto che il mercato aprirà delle piste. Ovviamente, se dovessi decidere solo io, mi piacerebbe molto restare qui a Miami, anche perché la mia famiglia si è trovata bene in città.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Fontecchio: “Mi piacerebbe restare in NBA. Olimpia Milano? Escludo un ritorno in Eurolega”

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Temi più discussi: Niente playoff per Fontecchio: si apre un'estate chiave; Simone Fontecchio: Mi piacerebbe restare a Miami. Tutto sommato soddisfatto della mia stagione; Fontecchio: A Miami occasione sprecata, siamo crollati. Il mio futuro tra Florida e Nazionale; Fontecchio: Cerco un club dove mi sentirò valorizzato. In Azzurro solo ad agosto.

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Il futuro di Simone Fontecchio ha delle priorità, mentre alcune sono solo voci. - facebook.com facebook

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