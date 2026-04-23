Lo scorso 20 aprile, gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Jolanda di Savoia hanno partecipato a un’attività dedicata alla sicurezza e alla legalità in piazza. L’evento ha offerto loro un’opportunità di apprendere nozioni di primo soccorso e di sensibilizzarli all’importanza del rispetto delle norme civiche. La giornata si è svolta in un’atmosfera di coinvolgimento e attenzione, con momenti dedicati alla formazione pratica.

Una mattinata all’insegna della prevenzione e del senso civico, quella vissuta lo scorso 20 aprile dagli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado di Jolanda di Savoia. Nel piazzale antistante il plesso, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Don Chendi” di Tresigallo, ha preso vita un’importante giornata di sensibilizzazione dedicata alla gestione delle emergenze e alla cultura della legalità. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di istruire i giovani allievi sulle norme comportamentali da adottare in caso di calamità naturali o situazioni critiche, permettendo loro di toccare con mano l’instancabile lavoro quotidiano svolto dalle forze dell’ordine e dai soccorritori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza e legalità in piazza. Studenti a lezione di soccorso

Sun in All 27 Nakshatras | Complete Vedic Astrology Predictions | Career, Personality and Life Path

Notizie correlate

Leggi anche: Sicurezza e Consapevolezza. Al “Toniolo” gli studenti a lezione di Legalità

Leggi anche: Gli studenti a lezione di legalità

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Indirizzi del Prefetto per ripristinare la legalità e il decoro; Sicurezza e legalità in piazza. Studenti a lezione di soccorso; Sicurezza e legalità in Veneto: 64 episodi in un mese nel report Cgil; Lampi Blu: cittadini uniti per sicurezza e legalità.

A Nerviano una giornata dedicata alla sicurezza e alla legalitàDomenica 26 aprile in centro a Nerviano tante iniziative per «rafforzare la consapevolezza civica e il senso di responsabilità condivisa all’interno della comunità» ... legnanonews.com

Sicurezza e legalità in piazza. Studenti a lezione di soccorsoUna mattinata all’insegna della prevenzione e del senso civico, quella vissuta lo scorso 20 aprile dagli alunni delle scuole ... msn.com

Undici scienziati morti o scomparsi in pochi anni negli Stati Uniti: una serie di casi che sta sollevando interrogativi sulla sicurezza nazionale. L’FBI ha avviato un’indagine per verificare eventuali collegamenti tra ricercatori attivi in ambiti sensibili come nucleare - facebook.com facebook

Dl Sicurezza, la Camera vota la fiducia. Le opposizioni: «Uno sfregio alla Carta» x.com