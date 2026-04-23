Sicilia sfida da 185mila euro | 17 candidati per la Sanità
In Sicilia, diciassette candidati si contendono un incarico di grande rilievo nel settore sanitario. La posizione riguarda la direzione della Pianificazione strategica della Regione, per un valore stimato di 185mila euro. La selezione si svolge in un contesto di ampia partecipazione e rappresenta un passaggio importante nella gestione della sanità regionale. La procedura è attualmente in corso, con diverse candidature già presentate.
? Cosa sapere Diciassette candidati competono per la direzione della Pianificazione strategica della Regione Siciliana.. L'incarico da 185mila euro si inserisce nel contesto del rimpasto dell'Assessorato alla Salute.. Diciassette candidati si contendono la direzione generale del dipartimento di Pianificazione strategica della Regione Siciliana, una corsa che vede intrecciarsi carriere burocratiche, rimpasti di governo e scontri diretti tra dirigenti già operativi nelle strutture sanitarie dell’isola. La selezione per questo incarico di alto profilo non è solo una questione di curriculum, ma un tassello fondamentale in un mosaico più ampio....🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Colpo Eurojackpot a Bari: vinti 185mila euro con una giocata da soli 2 euroLa giocata fortunata è stata realizzata in una tabaccheria di via Cairoli, in occasione dell'estrazione di venerdì 13 marzo La dea bendata bacia Bari...