Shiba Inu vola | i trader scelgono la meme coin e superano Bitcoin

Nelle ultime ore, Shiba Inu ha registrato un aumento significativo dell'Open Interest, che ha raggiunto i 68,78 milioni di dollari, superando quello di Bitcoin. Il volume di scambio di questa meme coin è cresciuto del 95%, arrivando a circa 205,78 milioni di dollari. Questa crescita ha attirato l'attenzione degli operatori di mercato, evidenziando un crescente interesse verso Shiba Inu tra i trader.

📌 Cosa sapere L'Open Interest di Shiba Inu sale a 68,78 milioni di dollari superando Bitcoin. Il volume di scambio SHIB cresce del 95% raggiungendo 205,78 milioni di dollari. Il mercato dei derivati vede Shiba Inu (SHIB) registrare un'impennata dell'Open Interest superiore al 20% in una sola giornata, superando i livelli di Bitcoin e XRP nel monitoraggio delle posizioni aperte. Il movimento speculativo sulla meme coin si è intensificato drasticamente dopo il 21 aprile, quando i dati hanno m🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shiba Inu vola: i trader scelgono la meme coin e superano Bitcoin Notizie correlate Farmaceutica, vola l’occupazione. E sempre più giovani scelgono la Pharma Academy(Adnkronos) – L'occupazione nel comparto farmaceutico italiano vola e spinge anche i giovani a optare sempre di più, dopo il diploma, per un futuro... Leggi anche: Bitcoin vola oltre 72.000$: scatta il rally dopo la tregua USA-Iran Contenuti utili per approfondire Si parla di: Bitcoin vola sopra i 78.000 dollari: l’effetto Trump e il ritorno dei flussi negli ETF. Shiba Inu Coin vola sugli Shiboshi | Prezzo record per i NFTUn momento davvero d’oro per tutto l’ecosistema che ruota intorno a Shiba Token. Non solo il token di riferimento è in bull run, ma anche i progetti collaterali stanno avendo molta fortuna sul mercato ... criptovaluta.it Previsione Shiba Inu: SHIB vola al 14esimo posto – Dove punta?Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, ... cryptonews.com