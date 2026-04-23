Setak all’Università | il dialogo tra musica e dialetto Tenco

Il 7 maggio presso l’Università dell’Aquila si terrà un incontro tra il gruppo musicale Setak e il podcast Univaq On Air. L’evento si focalizza sul rapporto tra musica e dialetto, con particolare attenzione alla Targa Tenco 2024. Durante l’evento si discuterà di come queste due componenti si integrino nel panorama musicale e culturale contemporaneo. La discussione offrirà spunti di riflessione sulla relazione tra lingua e musica nel contesto artistico.

? Cosa sapere Il 7 maggio Setak incontra il podcast Univaq On Air all'Università dell'Aquila.. L'evento analizza il legame tra musica e dialetto dopo la Targa Tenco 2024.. Il 7 maggio alle ore 18, l’aula magna del Dipartimento Scienze Umane dell’Università dell’Aquila, situata in viale Nizza 14, ospiterà Nicola Pomponi, noto come Setak, per un incontro speciale con il podcast Univaq On Air. Il cantautore abruzzese, che ha recentemente ottenuto la Targa Tenco 2024 in riconoscimento del suo miglior album realizzato in dialetto, sarà il protagonista di un dialogo approfondito incentrato sul legame tra la musica e le radici linguistiche. Al tavolo del confronto siederanno i docenti Francesco Avolio e Antonello Ciccozzi, insieme a Gino Bucci, figura nota come l’abruzzese fuori sede.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Setak all’Università: il dialogo tra musica e dialetto Tenco Notizie correlate Leggi anche: Festa dei soci di RomagnaBanca tra musica, dialetto e comicità Tre appuntamenti tra testi, note e narrazioni: il dialogo tra letteratura e musica si fa incontro apertoIl 7 febbraio alle ore 17, nel salone d’onore del Palazzo Olivieri a Pesaro, si è aperto il quarto capitolo del progetto *Conversazioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Univaq On Air, Setak ospite il 7 maggio di una puntata speciale al DsuIl cantautore abruzzese Nicola Setak Pomponi sarà ospite giovedì 7 maggio alle 18, nell’aula magna del Dipartimento Scienze Umane ... laquilablog.it Setak ospite dell'ateneo aquilano ai microfoni di Univaq On AirIl cantautore abruzzese Nicola 'Setak' Pomponi sarà ospite giovedì 7 maggio alle 18, nell'aula magna del Dipartimento Scienze Umane dell'Università dell'Aquila in viale Nizza 14, per una puntata speci ... ansa.it