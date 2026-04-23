Sestri Levante addio a Risaliti | si dimette e regala il club

Stefano Risaliti ha deciso di dimettersi dalla presidenza dell'US Sestri Levante dopo dodici stagioni. La sua uscita dal ruolo ha portato alla cessione del club, segnando un cambiamento importante per la squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La società ora si trova a dover definire i prossimi passaggi in un momento di transizione.

? Cosa sapere Stefano Risaliti si dimette dalla presidenza dell'US Sestri Levante dopo dodici stagioni.. Il presidente cede le quote societarie senza richiesta di valore economico per garantire continuità.. Dopo dodici stagioni trascorse alla guida dell’US Sestri Levante 1919, Stefano Risaliti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente, lasciando un progetto sportivo e societario che ha vissuto l’ascesa fino alla Serie C. La decisione, comunicata attraverso una nota ufficiale del club, segna la fine di un lungo ciclo caratterizzato da una crescita costante per la squadra ligure. Il percorso guidato da Risaliti ha permesso ai rossoblù di raggiungere il calcio professionistico e di competere per due anni nel massimo campionato della categoria professionistica, prima di stabilizzarsi attualmente nel gruppo della Serie D.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sestri Levante, addio a Risaliti: si dimette e regala il club Notizie correlate Leggi anche: Addio al 'Barone Rampante': a Sestri Levante è vietato arrampicarsi sugli alberi Sestri Levante si accende: Modine, Argentero e Soldini al festivalSestri Levante si prepara ad accogliere la decima edizione del Riviera International Film Festival, che si svolgerà dal 5 al 10 maggio prossimi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Terremoto Sestri Levante, Risaliti lascia la presidenza; Sestri Levante, mezzo milione per il porto: in arrivo 15 nuove cale per i pescatori; Serie D, gir. A. Il Sestri Levante prova a ripartire con l'Asti, Ruvo: A Biella potevamo far meglio, non perdiamo energia e motivazione; Sestri Levante, Risaliti verso l'addio: Ritengo giusto dimettermi. Terremoto Sestri Levante, Risaliti lascia la presidenzaIl patron del Sestri Levante Risaliti lascia: Finito un ciclo di successo. Lascio una società sana e senza debiti ... ilsecoloxix.it Addio shock in casa Sestri Levante: il presidente Risaliti lascia il club dopo 12 anniSi chiude un'era in casa Sestri Levante, con il presidente Stefano Risaliti che ha quest'oggi annunciato le dimissioni dalla carica di presidente,. tuttomercatoweb.com AGGIORNAMENTO EVENTO: Sestri Levante-Livorno A12 OSTACOLO in carreggiata al chilometro 65+000 tra Carrodano e Deiva in direzione GENOVA (Inizio evento ore 12:33 del 22-04-2026) #TrattaA12 #SestriLevanteLivorno - facebook.com facebook