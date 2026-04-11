Sestri Levante si accende | Modine Argentero e Soldini al festival

Sestri Levante si prepara ad accogliere la decima edizione del Riviera International Film Festival, in programma dal 5 al 10 maggio. Tra gli ospiti annunciati ci sono attori e registi italiani, pronti a presentare i loro ultimi lavori e a partecipare a incontri e proiezioni. La città si anima con l’arrivo di figure di spicco del cinema nazionale e internazionale, che animeranno le giornate di festival.

Sestri Levante si prepara ad accogliere la decima edizione del Riviera International Film Festival, che si svolgerà dal 5 al 10 maggio prossimi. La manifestazione ha già definito i primi ospiti di rilievo, confermando il proprio ruolo di polo culturale nel territorio ligure con un programma che spazia tra grandi nomi del cinema internazionale e le eccellenze della produzione audiovisiva italiana. Il dialogo tra maestri del cinema e volti della serialità televisiva. Il palinsesto della rassegna punta sulla formazione e sull’approfondimento attraverso una serie di masterclass e momenti di confronto. Tra i protagonisti principali figurano l’attore hollywoodiano Matthew Modine e i registi Veronesi e Soldini, i quali terranno lezioni dedicate ai partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sestri Levante si accende: Modine, Argentero e Soldini al festival Leggi anche: Cinema, al Riviera International Film Festival Modine, Soldini, Veronesi Leggi anche: Addio al 'Barone Rampante': a Sestri Levante è vietato arrampicarsi sugli alberi Argomenti più discussi: Sestri Levante accende i riflettori: il RIFF svela ospiti e masterclass; Il Nuovo Levante da oggi in edicola. Sestri Levante accende i riflettori: il RIFF svela ospiti e masterclassRIFF Sestri Levante 2026: annunciati ospiti e masterclass dal 5 al 10 maggio tra cinema, serie tv e incontri con protagonisti del settore. ligurianotizie.it Sestri Levante, false comunicazioni sulla Tari dal Comune ma è una truffaSegnalati tentativi di raggiro tramite WhatsApp ed e-mail riguardanti presunte irregolarità tributarie: Non utilizziamo messaggistica per comunicazioni fiscali ... lavocedigenova.it Quando si fa sera Baia Delle Favole Sestri Levante Genova - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 18:44 10/04/2026 A12 GENOVA-SESTRI LEVANTE Livorno CODA tra Allacciamento A12/A7 e Recco x.com