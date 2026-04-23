La Lega Calcio ha reso noto il calendario della Serie A fino alla 36esima giornata, prevista per lunedì 11 maggio. La programmazione prevede un ritmo intenso di partite tra aprile e maggio, con un numero consistente di incontri in poche settimane. Questa sequenza di gare influenzerà la corsa allo scudetto, che si svolge in un periodo di grande congestione di impegni per le squadre coinvolte.

? Cosa sapere La Lega Calcio definisce il calendario della Serie A fino a lunedì 11 maggio.. La densità dei match tra aprile e maggio condiziona la corsa allo scudetto.. La Lega Calcio ha definito il percorso della 36^ giornata di Serie A, stabilendo i momenti cruciali che porteranno il campionato fino a lunedì 11 maggio per le sfide decisive del prossimo periodo agonistico. Il calendario ufficiale traccia una linea retta che parte dal venerdì 24 aprile con l’impegno del Napoli contro la Cremonese alle ore 20.45, per poi scendere in campo il sabato 25 aprile con il confronto tra Parma e Pisa alle 15 e quello tra Bologna e Roma alle 18. La tensione salirà ancora nella serata di sabato 25 aprile con Verona-Lecce, programmata per le 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A: ecco il calendario serrato fino alla 36esima giornata

Vagabondaggio di Giovanni Verga | Audiolibro Completo in Italiano

Notizie correlate

Leggi anche: Serie A Femminile: Ecco calendario ufficiale della 6^ e 7^ giornata di ritorno.

Calendario Inter fino alla 34a giornata: quando si gioca con Como, Cagliari e TorinoLa Lega Serie A ha ufficializzato il programma delle prossime giornate di campionato, delineando il calendario Inter fino alla 34ª giornata.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Serie A, gli anticipi e i posticipi della 35ª giornata. Quando si giocano Como-Napoli e Inter-Parma; Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Corsa Champions, si apre la lotta per il 3° e 4° posto: ora anche il Milan rischia; UFFICIALE – SERIE A 2025/26: ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DEL NAPOLI.

La Serie A si prepara a svelare il calendario 2026/27: ecco quando sarà presentatoIl prossimo campionato al via il 23 agosto: tutte le date tra soste nazionali e fine stagione il 30 maggio 2027. calcioefinanza.it

Lazio-Inter, ecco quando si gioca e a che ora: il calendario ufficiale della 36ª giornataL'Inter è concentrata sul rush finale di una stagione in cui si sta giocando tutto: occhio alla Lazio anche in campionato, la data e l'orario ... spaziointer.it

Esiste un giocatore di Serie A che dovrebbe cambiare mestiere - facebook.com facebook

Serie A, svelati gli orari della 36ª giornata: ecco quando si gioca e dove vedere Milan-Atalanta #MilanAtalanta #SerieA #ACMilan #SempreMilan x.com