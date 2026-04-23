Serie A biglietti Milan-Cagliari | tutte le informazioni utili per l’ultima gara della stagione
Il Milan affronterà l’ultima partita della stagione allo stadio di San Siro contro il Cagliari. Sono aperte le vendite dei biglietti, con diverse fasce di prezzo disponibili. Le modalità di acquisto e le date di vendita sono state comunicate dall’organizzazione, che invita i tifosi a prenotare in anticipo. L’incontro rappresenta la conclusione del campionato per entrambe le squadre.
Scatterà domani, venerdì 24 aprile 2026, la vendita dei biglietti per Milan-Cagliari, sfida valida per la 38ª giornata di Serie A e ultimo impegno della stagione per i rossoneri. Il match è in programma nel weekend del 23-24 maggio, anche se data e orario ufficiali non sono ancora stati comunicati. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha reso note tutte le modalità di acquisto e le informazioni utili per i tifosi che vorranno essere presenti a San Siro per chiudere l’annata al fianco della squadra. Quello contro il Cagliari sarà il confronto numero 95 tra le due formazioni: il bilancio sorride ai rossoneri con 55 vittorie, 30 pareggi e 9 successi rossoblù.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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