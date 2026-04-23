Il Milan affronterà l’ultima partita della stagione allo stadio di San Siro contro il Cagliari. Sono aperte le vendite dei biglietti, con diverse fasce di prezzo disponibili. Le modalità di acquisto e le date di vendita sono state comunicate dall’organizzazione, che invita i tifosi a prenotare in anticipo. L’incontro rappresenta la conclusione del campionato per entrambe le squadre.

Scatterà domani, venerdì 24 aprile 2026, la vendita dei biglietti per Milan-Cagliari, sfida valida per la 38ª giornata di Serie A e ultimo impegno della stagione per i rossoneri. Il match è in programma nel weekend del 23-24 maggio, anche se data e orario ufficiali non sono ancora stati comunicati. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha reso note tutte le modalità di acquisto e le informazioni utili per i tifosi che vorranno essere presenti a San Siro per chiudere l’annata al fianco della squadra. Quello contro il Cagliari sarà il confronto numero 95 tra le due formazioni: il bilancio sorride ai rossoneri con 55 vittorie, 30 pareggi e 9 successi rossoblù.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, biglietti Milan-Cagliari: tutte le informazioni utili per l’ultima gara della stagione

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