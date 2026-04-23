Serata sull’autismo con Paul Griffen a Boara Pisan
Una serata dedicata all’autismo si è svolta recentemente a Boara Pisana, con la partecipazione di Paul Griffen. La sala era piena di persone, con un’atmosfera caratterizzata da un silenzio carico di attenzione. Gli spettatori si sono mostrati impegnati nel seguire il discorso, concentrati nel ascolto e nelle domande che sono state poste durante l’evento.
Riceviamo e pubblichiamo: "Una sala piena. Un silenzio che non è vuoto, ma denso di attesa. Occhi che non guardano distratti, ma che cercano, ascoltano, si interrogano. Per una sera, Boara Pisani ha scelto di fermarsi davvero, per comprendere la realtà della diversità che ci circonda.È questa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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