Serata sull’autismo con Paul Griffen a Boara Pisan

Una serata dedicata all’autismo si è svolta recentemente a Boara Pisana, con la partecipazione di Paul Griffen. La sala era piena di persone, con un’atmosfera caratterizzata da un silenzio carico di attenzione. Gli spettatori si sono mostrati impegnati nel seguire il discorso, concentrati nel ascolto e nelle domande che sono state poste durante l’evento.