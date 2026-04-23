Senigallia si trasforma | mercati e viabilità cambiano per il Rally

A Senigallia, dal 30 aprile al 3 maggio 2026, ci saranno modifiche alla viabilità e ai mercati cittadini per accogliere l’Harley Davidson European Spring Rally. Durante questo periodo, i mercati saranno spostati e verrà vietata la sosta in alcune zone della città. Le disposizioni sono state adottate per gestire l’afflusso di visitatori e partecipanti all’evento motociclistico, che attira numerosi appassionati da diverse regioni.

? Cosa sapere Senigallia sposta mercati e blocca la sosta dal 30 aprile al 3 maggio 2026.. Le misure gestiscono l'afflusso di appassionati per l'Harley Davidson European Spring Rally.. Dal 30 aprile al 3 maggio 2026, il centro storico di Senigallia subirà una trasformazione radicale con l’arrivo dell’Harley Davidson European Spring Rally, che imporrà spostamenti temporanei dei mercati e restrizioni alla circolazione stradale per gestire l’afflusso di appassionati. L’Amministrazione Comunale ha delineato un piano operativo volto a proteggere le attività economiche e la vivibilità urbana durante i quattro giorni di manifestazione. Le decisioni riguardano sia la logistica dei venditori che la viabilità cittadina, con una pianificazione che anticipa di diversi giorni l’inizio del rally.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia si trasforma: mercati e viabilità cambiano per il Rally Notizie correlate Historic rally: come cambiano sosta e circolazioneDalle 12:00 alle 24:00 di sabato 28 febbraio scattano i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Roma e nel tratto di via Crispi, compresa... Harley-Davidson Spring Rally 2026, a Senigallia la manifestazione dal 30 aprile al 3 maggioE’ stata presentato ad Ancona l’Harley-Davidson Spring Rally 2026, in programma dal 30 aprile al 3 maggio a Senigallia.