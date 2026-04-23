Segafredo annuncia un’evoluzione profonda della propria identità globale, ufficializzando il lancio del nuovo posizionamento "Take Your Shot". In un contesto globale segnato da ritmi frenetici e da una frammentazione delle scelte senza precedenti, infatti, il marchio ridefinisce il proprio ruolo: non più soltanto ambasciatore dell'espresso nel mondo, ma promotore di un approccio alla vita dinamico e consapevole. "Con 'Take Your Shot' presentiamo un approccio che parla alla contemporaneità," ha dichiarato Fabio Felisi, Amministratore Delegato di Segafredo. "Vogliamo che Segafredo sia il partner di chi decide di mettersi in gioco ogni giorno....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Segafredo rivoluziona la sua identità globale: al via il nuovo posizionamento "Take Your Shot"

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