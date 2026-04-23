Screening oncologici gratis perché aderire salva la vita | una serata per conoscere e non avere più paura

Da forlitoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata informativa invita a scoprire i programmi di screening oncologici gratuiti disponibili in Emilia-Romagna, dedicati alla prevenzione del tumore al seno, all’utero e al colon-retto. L’obiettivo è fornire informazioni chiare sui servizi offerti e sulle modalità di partecipazione, per incoraggiare le persone a sfruttare queste opportunità. L’evento si rivolge a chi desidera conoscere meglio le procedure e i benefici dello screening, con un’attenzione particolare alla prevenzione e alla salute.

Conoscere per prevenire e non avere paura. Conoscere per aderire ai programmi di screening oncologici a seno, utero e colon-retto gratuiti in Emilia-Romagna. Questo il tema centrale della serata di mercoledì 6 maggio organizzata dalle Sezioni Fidapa Bpw Italy di Forlì e Cesena Malatesta e dalla.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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