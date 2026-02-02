Gli screening oncologici possono salvare la vita | lecchesi aderite

Il 4 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il cancro. Gli esperti ricordano che gli screening oncologici possono davvero salvare vite. In Italia, questa malattia resta una delle principali cause di morte. Per questo, le autorità invitano le persone a partecipare alle campagne di prevenzione e a controllarsi regolarmente. Lecchesi, non lasciate passare questa occasione: la prevenzione può fare la differenza.

L'invito di Ats Brianza in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. I numeri confermano quanto funzioni la prevenzione per i tumori al seno, al colo-retto, alla cervice uterina e alla prostata I programmi di screening promossi da Ats Brianza sul territorio delle province di Monza e Lecco, sono lo screening mammografico, lo screening per la prevenzione del tumore del colon-retto, lo screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina, lo screening per l'epatite c e lo screening del tumore alla prostata. Queste attività sono state introdotte a livello regionale, a partire dal 1999 con lo screening mammografico, con le recenti introduzioni degli screening per epatite c (fine 2022) e del tumore alla prostata (fine 2024), sottolineando negli anni la crescita di valore che viene attribuita agli screening.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Lecce creening

