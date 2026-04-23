Scontro tremendo con una ruspa gravissimo giovane motociclista

Nella mattina di giovedì 23 aprile si è verificato un grave incidente in Valle dei Laghi, coinvolgendo un giovane motociclista di 22 anni e un mezzo ruspa. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato durante un passaggio in prossimità di un cantiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il giovane in ospedale in condizioni molto gravi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Incidente gravissimo quello che è avvenuto nella mattinata di giovedì 23 aprile in Valle dei Laghi, con una corsa contro il tempo per portare in ospedale un giovane motociclista di 22 anni.Erano da poco passate le 10:30 quando sulla Provinciale 18 dei Laghi di Terlago e Lamar, in quel di Vezzano.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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