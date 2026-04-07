Messa in sicurezza rio Rovare | obiettivo gara entro fine 2026

L'amministrazione comunale ha annunciato che intende bandire la gara d'appalto per la messa in sicurezza del rio Rovare entro la fine del 2026. L'assessore ai Lavori Pubblici ha spiegato che lo sblocco dei fondi destinati a interventi idraulici su questo e altri corsi d'acqua rappresenta il risultato di un lungo processo amministrativo. L'obiettivo è avviare i lavori di messa in sicurezza in tempi compatibili con le procedure di gara.

Per la messa in sicurezza del rio Rovare, l'amministrazione conta di indire la gara entro fine 2026. È quanto dichiarato dall'assessore comunale ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante: “Lo sblocco dei fondi per la messa in sicurezza idraulica dei rivi Rovare e Noce - spiega - è il frutto di un lungo e appassionato lavoro cominciato fin dal primo giorno del nostro mandato, 10 mesi fa, con un chiaro indirizzo politico da parte del mio assessorato e la collaborazione tra gli uffici tecnici comunali e regionali per allocare finalmente, dopo quattro anni, 31 milioni di euro fondamentali per la messa in sicurezza idrogeologica del quartiere di San Fruttuoso, della Val Bisagno e di tutta la città. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Busalla, quando finiscono i lavori di messa in sicurezza del rio MigliareseSiamo alle battute finali per i lavori di messa in sicurezza del rio Migliarese a Busalla, in Valle Scrivia. Leggi anche: Messa in sicurezza del Rio Madonna, partiti i lavori per il ripristino dell'area Multi SubHe came for fish. He got a criminal empire. Best career change. Temi più discussi: Rio S’Avagnolu tra Tissi e Usini: 3 milioni per la messa in sicurezza - L'Unione Sarda.it; Messa in sicurezza dei ponti sul Rio Granarolo, previste modifiche alla viabilità -; Messa in sicurezza dei ponti sul Rio Granarolo, lavori finiti in via Mariana: si parte in via Melona. Modifiche alla viabilità; Rio Granarolo, ponti in sicurezza. Ceriale, al via i lavori per la messa in sicurezza del rio San Rocco: intervento da 4,5 milioni di euroCeriale, al via i lavori per la messa in sicurezza del rio San Rocco: intervento da 4,5 milioni di euro ... msn.com Ferrante: Entro fine 2026 gara per la messa in sicurezza del rio RovareLavori pubblici e opere idrauliche ripartono dopo anni di attesa grazie al ruolo propulsivo del Comune e ai fondi sbloccati dalla Regione, fondamentali per la sicurezza idrogeologica di Genova ... lavocedigenova.it LA SANTA MESSA IN CAMPAGNA - Maria Ss.ma della Rotonda, in diretta da Parete - facebook.com facebook H. 16:40 Rosario - Vespri - #Santa #Messa in collegamento con la Chiesa Santa Giuliana - Scuola di lingue estere dell'esercito - Perugia x.com