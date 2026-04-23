Scienza ricostruita la mappa genomica delle popolazioni native americane

È stata ricostruita la più vasta mappa genomica delle popolazioni native americane, portando alla scoperta di oltre un milione di varianti genetiche mai identificate prima. Lo studio ha fornito nuove informazioni su migrazioni e adattamenti di questi gruppi nel corso del tempo, evidenziando la diversità genetica presente tra le popolazioni indigene del continente. I risultati si basano su analisi di campioni provenienti da diverse aree geografiche.

Ricostruita la più ampia mappa genomica delle popolazioni native americane, con nuove evidenze su migrazioni, adattamenti e diversità genetica, inclusa l’identificazione di oltre un milione di varianti mai osservate prima. E’ il risultato di uno studio guidato da Ta’bita Hunemeier e Marcos Arau’jo Castro e Silva dell’Institute of Evolutionary Biology (CSIC-UPF), con il contributo di David Comas, pubblicato sulla rivista Nature. La ricerca, basata su 199 genomi provenienti da popolazioni indigene dal Nord America alla Patagonia, rappresenta il dataset piu’ completo finora disponibile. Lo studio, parte dell’ Indigenous American Genomic...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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