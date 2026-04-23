Sciame con 60mila api all’ospedale di Ponte a Niccheri | pericolo scongiurato dall’intervento di due apicoltori

Un alveare di circa 60.000 api è stato rimosso dall’esterno di un reparto di un ospedale nella zona di Firenze. L’intervento è stato effettuato da due apicoltori, chiamati a intervenire dopo la segnalazione di un’apiaria vicino alla struttura. La presenza delle api aveva sollevato preoccupazioni tra il personale e i pazienti. La Asl locale ha coordinato le operazioni per garantire la sicurezza di tutti.

BAGNO A RIPOLI (FIRENZE) – I tecnici della Asl di Firenze hanno rimosso un alveare di 60.000 api dall’esterno del reparto di radioterapia dell’ospedale Santa Maria Annunziata, a Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli, all’ingresso. I tecnici hanno agito per la sicurezza di pazienti, operatori e visitatori. L’operazione è stata definita “recupero incruento”, ossia il prelievo dello sciame senza uccidere o danneggiare gli insetti. In particolare, due apicoltori esperti hanno agito nell’arco di circa due ore riuscendo a raccogliere l’ape regina e quasi tutto lo sciame al suo seguito. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sciame con 60mila api all’ospedale di Ponte a Niccheri: pericolo scongiurato dall’intervento di due apicoltori Notizie correlate Sciame di 60mila api all'ingresso dell'ospedale \ FOTOIeri all’ospedale di Ponte a Niccheri a è stato effettuato un recupero dopo una sciamatura che aveva portato circa 60mila api a radunarsi all’esterno... Modica: sciame di api blocca il centro storicoUn imponente sciame di api ha scelto come punto d’arresto il cuore pulsante di Modica, precisamente in Corso Umberto I. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sciame all'ingresso dell'ospedale; Messe in salvo 60mila api all’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. Sciame con 60mila api all’ospedale di Ponte a Niccheri: pericolo scongiurato dall’intervento di due apicoltoriI tecnici della Asl di Firenze hanno rimosso un alveare di 60.000 api dall'esterno del reparto di radioterapia dell'ospedale Santa Maria Annunziata, a Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli, a ... firenzepost.it Messe in salvo 60mila api all'ospedale di Bagno a RipoliComplice forse la Giornata della terra celebrata in tutto il mondo il 22 aprile, i tecnici della Prevenzione del Gruppo Dipartimentale Infestanti ... gonews.it le Liridi illuminano il cielo: lo sciame meteorico più antico torna ad aprile - x.com Sciame e fanno 19 - facebook.com facebook