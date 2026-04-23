Sbanca Polymarket con un asciugacapelli | a Parigi è caccia allo scommettitore del phon

A Parigi si sta verificando un episodio insolito nel mondo delle scommesse online, con un individuo che ha ottenuto una vincita consistente utilizzando un asciugacapelli. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e degli osservatori, dato che si tratta di un caso che coinvolge strumenti e pratiche non convenzionali nel settore delle scommesse. La polizia sta indagando sul modo in cui questa persona sia riuscita a trarre vantaggio da una piattaforma di trading, dando così inizio a un’operazione di approfondimento.

Parigi, 23 aprile 2026 – Da insider a outsider trading è un attimo. Se nel mondo della finanza i furbetti sono solitamente gli insider — ovvero coloro che sfruttano informazioni privilegiate per arricchirsi — a Parigi è nata una figura nuova: l’outsider trader. In questo caso, il colpevole non ha hackerato un database né corrotto un dirigente: è rimasto letteralmente "fuori" per mettersi in tasca un cospicuo gruzzoletto. Il diabolico outsider trader ha infatti raggiunto un termometro in un campo e ha manipolato la realtà fisica, molto probabilmente con un asciugacapelli, per realizzare un bel guadagno digitale su Polymarket. La vicenda, che oscilla tra il colpo di genio e il cinepanettone, ha spinto Météo France a sporgere denuncia per "alterazione di sistema automatizzato di dati".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sbanca Polymarket con un asciugacapelli: a Parigi è caccia allo "scommettitore del phon" Notizie correlate Asciugacapelli ionico, i migliori phon anti-crespo da provareGrazie alla loro negatività, gli ioni si uniscono al getto d'aria del phon per ridurre riducono l'elettrostaticità e i fly aways, dando alle cuticole... Caccia del futuro, Berlino dice stop all’intesa con Parigi. Tutti i nodi spiegati da CamporiniLa decisione della Germania di uscire dal programma Fcas rappresenta un nuovo passaggio chiave per la cooperazione industriale europea nel settore...