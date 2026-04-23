Sarzana si stringe nell’abbraccio a Giulia | Non dimenticheremo mai il tuo sorriso

A Sarzana, ieri pomeriggio, si sono svolti i funerali di una ragazza di 16 anni, deceduta in un incidente stradale. La comunità si è riunita nel rispetto del lutto, condividendo momenti di commozione davanti alla salma. Durante la cerimonia, sono stati letti messaggi di amici e familiari, che hanno espresso il loro affetto e il ricordo della giovane. La strada coinvolta nell’incidente è stata transennata per consentire il passaggio del corteo funebre.

Sarzana, 23 aprile 2026 – Lacrime e silenzio. Tristezza, dolore e ancora lacrime. Ieri pomeriggio la comunità sarzanese è accorsa numerosa per dare l’ultimo saluto a Giulia Coloru, l’imprenditrice scomparsa prematuramente a soli 38 anni nella notte tra domenica e lunedì a causa di una malattia che l’ha portata via nel giro di poche settimane. Giulia, che da appena cinque mesi aveva conosciuto la sua sua gioia più grande, quella di diventare mamma, ci ha lasciati per sempre. E da allora un vuoto incolmabile ha invaso la città. Ma il suo sorriso contagioso, la sua eleganza e la sua bontà d’animo non smetteranno mai di vivere. Intorno alle 13, non appena arrivata dall’ospedale di Genova dove era stata ricoverata Giulia ha fatto tappa di fronte alla sua attività.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sarzana si stringe nell’abbraccio a Giulia: “Non dimenticheremo mai il tuo sorriso” Notizie correlate Ciao Alfonso Fierro, non dimenticheremo mai il tuo coraggioTempo di lettura: 3 minutiSono passati alcuni giorni prima che trovassi la forza di fermarmi e mettere insieme i pensieri. Leggi anche: Il Maradona si stringe alla mamma del piccolo Domenico: atteso l’abbraccio dei 50mila Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sarzana si stringe nell’abbraccio a Giulia: Non dimenticheremo mai il tuo sorriso; Uccide un gatto nel parco e cerca di cucinarlo, choc a Sarzana: l'uomo è stato denunciato; Morta a soli 38 anni l'imprenditrice Giulia Coloru; La Spezia, giovane carabiniere si toglie la vita in caserma. Sarzana si stringe nell’abbraccio a Giulia: Non dimenticheremo mai il tuo sorrisoSarzana, 23 aprile 2026 – Lacrime e silenzio. Tristezza, dolore e ancora lacrime. Ieri pomeriggio la comunità sarzanese è accorsa numerosa per dare l’ultimo saluto a Giulia Coloru, l’imprenditrice ... lanazione.it Se ne va a soli 38 anni l’imprenditrice Giulia Coloru, titolare della profumeria Astrale di SarzanaSe ne va a soli 38 anni l’imprenditrice Giulia Coloru, titolare della profumeria Astrale di Sarzana ... msn.com #sarzana Sai agire se un bambino ha un problema Per info iscrizioni e prenotazioni contattaci su Whatsapp: 351 929 4804 Partecipando al corso di Primo Soccorso Pediatrico apprenderai non solo il BLS, ma anche le tecniche di base del primo socc - facebook.com facebook