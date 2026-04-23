Sapienza guida l’Europa | 720mila euro per il futuro digitale

La Sapienza di Roma ha ottenuto un finanziamento di 720mila euro per un progetto europeo volto a sviluppare il futuro digitale. L’ateneo è coinvolto nella guida di tre accademie in Europa, con l’obiettivo di formare un totale di cinque programmi. La somma ricevuta sarà destinata a sostenere le iniziative di formazione e innovazione legate alle nuove tecnologie digitali.

? Cosa sapere La Sapienza di Roma guida tre accademie europee con un finanziamento di 720mila euro.. Il progetto punta a formare 5.000 professionisti in tecnologie quantistiche e mondi virtuali.. La Sapienza di Roma ottiene una posizione di rilievo nel tecnologico europeo guidando tre nuove accademie specializzate in competenze digitali con un finanziamento complessivo di 720mila euro per i propri progetti. L’ateneo romano si posiziona come l’unica università europea a partecipare contemporaneamente a tutte e tre le nuove istituzioni nate per formare i professionisti del futuro. L’iniziativa dell’Unione Europea mira a creare talenti interni capaci di gestire settori strategici quali le tecnologie quantistiche, l’intelligenza artificiale e i mondi virtuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sapienza guida l’Europa: 720mila euro per il futuro digitale Notizie correlate “L'Europa ha un futuro digitale?”: il 20 aprile convegno a FirenzeFirenze, 13 aprile 2026 – Si intitola 'L'Europa ha un futuro digitale?' il convegno organizzato il 20 aprile al Polo delle scienze sociali di Firenze... Bosa: l’IA guida le imprese locali verso il futuro digitaleDomani, mercoledì 15 aprile, l’Istituto Pischedda di Bosa ospiterà un seminario formativo dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale sulle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Sapienza di Roma protagonista in Europa: guida le nuove accademie per le competenze digitali; Sapienza protagonista nelle nuove Accademie digitali europee; La Sapienza, il prorettore Sciarrino: Un sistema europeo di alta formazione per essere pronti alla rivoluzione hi-tech; Draghi: Fine delle regole globali, il commercio è ormai guidato dalla geopolitica - Video. La Sapienza di Roma protagonista in Europa: guida le nuove accademie per le competenze digitaliL’obiettivo delle accademie è quello di mettere in contatto gli esperti del settore con i privati e la pubblica amministrazione, al fine di rafforzare la leadership europea in tecnologie digitali ... romatoday.it Intelligenza artificiale, l'eccellenza della Sapienza: il nuovo primato (europeo) dell'universitàLa Sapienza di Roma raccoglie un nuovo primato, stavolta europeo. Solo un mese fa l'ateneo aveva ottenuto nei ranking mondiali il primo posto per gli studi classici. E adesso ... ilmessaggero.it La Sapienza di Roma protagonista in Europa: guida le nuove accademie per le competenze digitali ift.tt/nG1bqKA x.com Cefalù Alla guida del sodalizio è stata eletta la dott.ssa Silvana Leanza, stimata professionista e chirurgo della Fondazione Giglio, figura di riconosciuto prestigio umano e scientifico. Di: Giacomo Sapienza #ilcefalino #cefalù - facebook.com facebook