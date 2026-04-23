Sannio le fabbriche si aprono | nasce la rete tra imprese locali

A Guardia Sanframondi, nel Sannio, si è tenuta l'inaugurazione del programma PMI di Confindustria Benevento presso lo stabilimento Erbagil. L'evento ha segnato l'apertura di nuove opportunità per le imprese locali, con l'obiettivo di favorire la collaborazione tra aziende della zona. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore industriale e delle istituzioni locali, creando un momento di confronto tra le realtà imprenditoriali del territorio.

? Cosa sapere Confindustria Benevento inaugura il programma PMI presso lo stabilimento Erbagil di Guardia Sanframondi.. L'iniziativa mira a creare reti di collaborazione tra le imprese produttive del Sannio.. A Guardia Sanframondi, l’iniziativa PMI degli Imprenditori di Piccola Industria Confindustria Benevento ha inaugurato il proprio percorso presso lo stabilimento Erbagil S.r.l., segnando l’inizio di una serie di incontri volti a creare reti concrete tra le realtà produttive del territorio sannito. Il progetto nasce dalla volontà di Clementina Donisi, presidente della categoria, di trasformare la semplice collaborazione in un sistema di fidelizzazione profonda, capace di far conoscere i processi industriali attraverso il volto delle persone che li guidano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sannio, le fabbriche si aprono: nasce la rete tra imprese locali Notizie correlate "Disobbedienza civile". La rete anarchica europea ora sabota anche le fabbricheL’azione è stata compiuta a Marsiglia, dove a essere colpita è stata Eurolink, piccola ma strategica azienda metalmeccanica francese specializzata... Nasce "Vivi Cervarese": il catalogo digitale che mette in rete attività, associazioni e storie localiIl progetto mette a disposizione di ogni realtà, incluse le preziose associazioni locali, un mini-sito professionale gratuito, eliminando barriere... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Successo per le 33 aziende sannite presenti al Vinitaly; Benevento. Successo per le 33 aziende sannite al Vinitaly, ben supportate dal cocktail Assteas, EnoArte e Discovery Sannio; Sannio, Vinitaly 2026: bilancio positivo per le 33 aziende vitivinicole; Consorzio Vini Sannio: molto soddisfatti dell’esperienza a Vinitaly. Le 6 migliori Falanghina del Sannio sotto i 15 euroProdotte da cantine ormai punto di riferimento della denominazione o da realtà più recenti, le Falanghina del Sannio che abbiamo selezionato uniscono a un ottimo livello qualitativo un prezzo davvero ... msn.com Vinitaly: successo per le 33 aziende sannite tra eccellenze, arte e promozione del territorioSi chiude con un bilancio molto positivo la partecipazione delle 33 aziende vitivinicole del Sannio alla 58ª edizione del Vinitaly. In una vetrina internazionale come quella di Verona, il comparto san ... ntr24.tv Tvsette Benevento. . Mastella: «Senza infrastrutture il Sannio resta isolato, così è difficile attrarre turismo e sviluppo» «Senza collegamenti adeguati diventa difficile far conoscere e valorizzare il nostro territorio». È questo il messaggio lanciato dal sindaco di B - facebook.com facebook