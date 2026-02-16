Disobbedienza civile La rete anarchica europea ora sabota anche le fabbriche

Le attività di sabotaggio delle linee ferroviarie italiane sono state attribuite a gruppi anarchici europei, che da settimane portano avanti azioni di disobbedienza civile. Questo movimento si sta diffondendo rapidamente in tutta Europa, coinvolgendo anche alcune fabbriche. Le azioni, che includono blocchi e danneggiamenti, cercano di attirare l’attenzione su questioni sociali e politiche. Un esempio concreto è il recente incendio di una centrale elettrica in Francia, rivendicato da questa stessa rete.