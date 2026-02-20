Sanità italiana | Sicilia propone innovazione e digitale per il futuro

L’Assessore Faraoni ha annunciato che la Sicilia punta sull’innovazione digitale per migliorare i servizi sanitari. La causa è la necessità di rispondere alle crescenti richieste di assistenza e di alleggerire i tempi di attesa. La regione ha già avviato progetti di telemedicina e sistemi informativi più efficienti, coinvolgendo ospedali e medici di base. Faraoni ha sottolineato l’importanza di investire in tecnologia per garantire cure più rapide e accessibili. La proposta si inserisce nel dibattito nazionale sulla modernizzazione del sistema sanitario.

L’Assessore Faraoni al Centro del Dibattito sulla Sanità Italiana: Un Appello per Innovazione e Sostenibilità. L’assessore regionale alla Salute della Sicilia, Daniela Faraoni, ha ottenuto un ampio consenso per il suo intervento al convegno nazionale “Governare il futuro del SSN”, tenutosi a Cernobbio il 19 febbraio 2026. L’evento, che ha riunito figure chiave del governo e gli assessori regionali alla Salute di tutta Italia, ha rappresentato un momento cruciale per delineare le strategie future del Servizio Sanitario Nazionale, affrontando sfide complesse come l’invecchiamento della popolazione e l’innovazione tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu

