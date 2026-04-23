Sangue e movida a Bari il piano per blindare la città | Metal detector nelle discoteche e controlli speciali per San Nicola

A Bari, dopo episodi di violenza che hanno coinvolto giovani e si sono verificati in diverse zone della città, si stanno intensificando i controlli per garantire la sicurezza. In seguito a un recente incontro in Prefettura, sono stati pianificati interventi specifici, tra cui l’installazione di metal detector nelle discoteche e controlli mirati in occasione di eventi come la festa di San Nicola. La città si prepara a rafforzare le misure di sicurezza nelle aree più frequentate, con un’attenzione particolare ai luoghi di ritrovo dei giovani.