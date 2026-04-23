San Giorgio e della Festa della Liberazione | Sbronziamoci di creatività sul Viale Zerbi

Dal 22 al 26 aprile, in via straordinaria sul Viale Zerbi di Reggio Calabria, si svolgerà l’evento “Sbronziamoci di creatività” promosso dall’Associazione “L’Oro di Febea”. La manifestazione si svolge in concomitanza con le celebrazioni di San Giorgio e della Festa della Liberazione, offrendo un programma dedicato alla creatività. La presenza dell’associazione sarà temporanea e si concentrerà sui giorni delle festività.

In occasione delle festività di San Giorgio e della Festa della Liberazione, l’Associazione “L’Oro di Febea” sarà presente in via straordinaria sul Viale Zerbi di Reggio Calabria dal 22 al 26 aprile con “Sbronziamoci di creatività”.Per cinque giornate consecutive, lungo il viale, sarà possibile.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate La Festa della Liberazione a teatro: a San Maurizio in scena "Zona liberata"Ultimo appuntamento per l'edizione 2026 di "Vado a teatro!", la stagione del Teatro degli Scalpellini di San Maurizio, organizzata dal Teatro delle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: San Giorgio Martire, fede e tradizione nel cuore della comunità ionica; 23 aprile/San Giorgio. Il cavaliere uccise il drago e liberò la figlia del re: festa a Matino; Notizie - Cerimonia di conferimento del San Giorgio d’Oro 2026 al Teatro F. Cilea - elenco dei premiati; Festeggiamenti in onore di San Giorgio 2026. San Giorgio, 23 aprile 2026 | Oggi si celebra il martire Patrono dei soldati e la leggenda del dragoIl 23 aprile è il giorno in cui si celebra San Giorgio martire, il coraggioso soldato cristiano noto per la leggenda del drago: scopriamo la sua storia e le tradizioni. ilsussidiario.net Oggi 23 aprile, San Giorgio: il famoso cavaliere che vince nella lotta contro il maleCelebre e molto venerato in tutto il mondo, San Giorgio è famoso per aver sconfitto il drago malvagio in una dura battaglia. lalucedimaria.it #SantodelGiorno #chiesacattolica #sangiorgio 23 aprile: San Giorgio, il “grande martire” che sfidò il drago e l’impero - facebook.com facebook Buongiorno! Mattia Preti "San Giorgio"1658 Concattedrale di San Giovanni La Valletta, Malta Leggenda: Un drago esigeva sacrifici umani,tra cui la figlia del re. Giorgio uccise la bestia con lancia. Dal sangue tagliò una rosa, e Giorgio ne tagliò una per la princi x.com