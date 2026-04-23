A San Ferdinando, 14 ex tirocinanti sono stati assunti a tempo indeterminato, portando a un record di stabilità nel personale della pubblica amministrazione locale. Questa decisione riguarda principalmente persone che avevano svolto stage o tirocini presso gli uffici pubblici del territorio. La scelta mira a rafforzare il personale già presente e garantire una continuità nei servizi offerti ai cittadini.

? Cosa sapere San Ferdinando assume 14 ex tirocinanti per stabilizzare il personale della pubblica amministrazione.. Il comune di 5000 abitanti registra il massimo tasso di stabilizzazione territoriale in area.. A San Ferdinando, la firma dei nuovi contratti per 14 lavoratori ex tirocinanti di inclusione sociale chiude un lungo percorso burocratico, garantendo stabilità a decine di persone e alle loro famiglie in un comune di 5000 abitanti. Il traguardo raggiunto oggi segna la fine di una lunga stagione di incertezza per i professionisti che hanno operato presso l’amministrazione comunale attraverso percorsi formativi. Quello che era iniziato come un cammino di inserimento sociale si è trasformato, con l’atto formale della stipula degli assunzioni, in un rapporto di lavoro solido e dignitoso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Ferdinando: 14 nuovi assunti segnano un record di stabilità

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