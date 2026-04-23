San Carlo di Potenza | allarme per il blocco delle assunzioni OSS

La UIL FP ha richiesto lo sblocco delle assunzioni di operatori socio-sanitari e infermieri presso l'ospedale San Carlo di Potenza. La questione riguarda il blocco delle assunzioni che riguarda il personale sanitario, in particolare in un momento in cui la carenza di figure professionali si fa sentire. La richiesta mira a migliorare la copertura degli organici e garantire servizi più adeguati ai pazienti.

? Cosa sapere La UIL FP chiede lo sblocco assunzioni OSS e infermieri presso l'ospedale San Carlo di Potenza.. Il blocco contrattuale mette a rischio l'assistenza al Centro Regionale per la fibrosi cistica.. La carenza di personale sanitario presso l’ospedale San Carlo di Potenza spinge la UIL FP a lanciare un allarme urgente per lo sblocco delle assunzioni di infermieri e operatori socio-sanitari (OSS) in vista dell’estate. Camminando nei corridoi della struttura, si avverte il peso del lavoro che grava su chi è in servizio. La situazione descritta dalla UIL FP evidenzia come le unità operative stiano affrontando dinamiche organizzative sempre più complesse, dovute alla mancanza di nuove risorse professionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Carlo di Potenza: allarme per il blocco delle assunzioni OSS Notizie correlate Messina, OSS Papardo: il TAR sblocca le assunzioni, contratti in arrivo dopo il ricorso delle vincitrici di concorso.Messina – Dopo mesi di incertezza e battaglie legali, dieci operatrici socio-sanitarie (OSS) dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina possono... Potenza: giudice smantola regole sindacali all’Aor San CarloIl tribunale del lavoro di Potenza ha emesso un provvedimento che segna una frattura nelle relazioni industriali presso l’Aor San Carlo, rilevando un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ospedale 'San Giovanni di Dio' di Melfi; Potenza, al San Carlo la Pediatria si colora: murales e progetto di umanizzazione degli spazi; Aor San Carlo, celebrati i primi venti anni della Chirurgia Vascolare a Potenza; Potenza: nella pediatria del San Carlo un murale fatto dagli studenti. Aor San Carlo, celebrati i primi venti anni della Chirurgia Vascolare a PotenzaPOTENZA - Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il congresso dedicato ai primi venti anni (2006-2026) della Chirurgia Vascolare dell’ospedale S ... ivl24.it Potenza, venti anni di Chirurgia Vascolare all’Aor San CarloA Potenza celebrati i 20 anni della Chirurgia Vascolare dell’Aor San Carlo. Congresso con specialisti da tutta Italia e focus su tecniche innovative e patologie tempo-dipendenti. trmtv.it Il teatro più antico d'Europa fu costruito due volte in meno di un anno. Non è una metafora. È quello che è successo al Teatro San Carlo di Napoli — il teatro lirico in attività più antico d'Europa, con quasi 300 anni di storia sulle spalle. A marzo del 1737, Carlo d - facebook.com facebook L’indagine sulla gestione del Teatro San Carlo di Napoli x.com