Su Amazon è in corso una promozione per il modello Samsung QLED 50 del 2025, che viene venduto a 349 euro, sconto immediato rispetto al prezzo di listino. Il televisore monta il processore Q4, dotato di funzioni di intelligenza artificiale, e rappresenta una delle offerte più interessanti del momento per chi cerca un televisore di ultima generazione. La promozione riguarda esclusivamente il modello specifico con questa configurazione.

? Cosa sapere Amazon riduce il prezzo del Samsung QE50Q7F4A a 349 euro con sconto immediato.. Il modello QLED 2025 integra il processore Q4 con funzioni di intelligenza artificiale.. Amazon ha tagliato il prezzo del Samsung QE50Q7F4A a 349 euro oggi, applicando uno sconto di 50 euro direttamente nel carrello per questo televisore QLED da 50 pollici del 2025. La riduzione porta il modello al suo valore più basso registrato finora, ponendo una questione pratica deve arredare il soggiorno: ha senso investire in un pannello smart se l'uso principale riguarda piattaforme come Netflix o la visione di eventi sportivi? Tecnologia Quantum Dot e gestione intelligente dell’immagine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung QLED 50?: affare su Amazon, il modello 2025 a soli 349€

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