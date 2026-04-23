Salute alla prevenzione il 5% della spesa sanitaria | il rapporto

Nel 2023, solo il 54% delle prime visite specialistiche è stato effettuato entro i trenta giorni stabiliti, con conseguenze sulla capacità del sistema sanitario di garantire tempestività. La spesa dedicata alla prevenzione rappresenta appena il 5% della spesa sanitaria complessiva, evidenziando un investimento limitato in questa area. Questi dati sono contenuti in un rapporto recente che analizza lo stato attuale dei servizi e delle tempistiche di accesso alle cure specialistiche.

Nel 2023 appena il 54% delle prime visite specialistiche è stato erogato entro i trenta giorni previsti, con inevitabili ricadute sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Il dato emerge dal Rapporto italiano sulle malattie non trasmissibili, sviluppato da Altems col coordinamento scientifico dell’ingegnere Emmanouil Tsiasiotis, Research Associate di Altems e col contributo non condizionante di AstraZeneca Italia e Philips. Al centro del rapporto – nato nel solco della Partnership for health system sustainability and resilience – c’è l’importanza di rafforzare la prevenzione. Un’esigenza improrogabile alla luce delle disuguaglianze territoriali menzionate dal report.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salute, alla prevenzione il 5% della spesa sanitaria: il rapporto CHAPTER 6B - Screening and Prevention of Disease: Weighing Benefits & Harms | HARRISON'S MEDICINE Notizie correlate Tessera sanitaria, occhio alla nuova truffa: l’allerta del ministero della Salute sulle false emailIl Ministero della Salute lancia un avviso urgente: stanno circolando email fraudolente che usano indebitamente il nome del dicastero per ingannare i... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Una settimana dedicata alla prevenzione: nelle Marche la salute delle donne al centro con i Bollini Rosa; 22 aprile 2026, Giornata nazionale della salute della donna; Giornata salute donna. Dalla prevenzione agli screening, l’impegno del governo e i consigli ISS per ogni età; Prevenzione al femminile: visite gratuite per la Giornata della salute della donna. Salute donna, in ospedale open week dedicato alla prevenzioneA ogni età, la giusta prevenzione è il titolo del programma dedicato alla salute femminile promosso dall’Asst di Cremona in ... cremonaoggi.it Salute, alla prevenzione il 5% della spesa sanitaria: il rapportoSolo il 54% delle prime visite entro 30 giorni: investire in prevenzione, dati e collaborazione pubblico?privato per ridurre le disuguaglianze e sostenere il Servizio sanitario nazionale ... civonline.it La tua salute non può aspettare: screening gratuiti a Gioi! Prevenire può salvarti la vita, e domenica farlo è più semplice che mai. L’ASL Salerno continua il suo tour della prevenzione con la tappa della campagna "Mi voglio bene". Domenica 26 aprile, l'amb - facebook.com facebook Il parto non dovrebbe mettere a rischio la salute. Eppure, in molte aree dell’Africa, senza strutture e assistenza adeguata le madri rischiano la vita. Da quasi 70 anni @amrefit lavora accanto alle comunità per cambiare questa realtà. Formazione, prevenzione, x.com