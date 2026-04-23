Stasera, dal porto di Ancona, salpa una nave che trasporterà dieci ambulatori e 17 specialisti verso Durazzo, in Albania. La nave fa parte di un progetto dedicato alla prevenzione e alla cura, con una particolare attenzione alla diagnosi precoce. A bordo ci sono professionisti di diverse specializzazioni, pronti a offrire assistenza medica durante il viaggio. La partenza segna l’inizio di un'operazione che coinvolge il settore sanitario in un contesto internazionale.

Ancona, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Dieci ambulatori e 17 specialisti a bordo del traghetto di Adria Ferries che parte stasera dal porto di Ancona diretto a Durazzo. È la terza edizione della 'Nave della salute', iniziativa promossa da One Health Foundation. Per due giorni saranno effettuati controlli gratuiti ai passeggeri. "L'obiettivo è promuovere una cultura della salute attraverso una prevenzione più attiva – spiega all'Adnkronos Salute Rossana Berardi, presidente di One Health Foundation e presidente eletta Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) - Offriremo visite gratuite ai passeggeri per intercettare i loro bisogni di salute e diffondere una maggiore consapevolezza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salpa la Nave Italia-Albania, oncologa Berardi: "La rotta è quella della prevenzione"

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