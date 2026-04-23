?ahika rientra a casa e Y?ld?z cerca l' aiuto di Nadir che non glielo nega A parole

Stasera torna in onda su Canale 5 la lunga puntata di Forbidden Fruit, prevista alle 21:20 ma con possibilità di inizio verso le 22:00. La narrazione segue i personaggi principali in un intreccio che coinvolge rientri a casa, richieste di aiuto e confronti tra i protagonisti. La puntata si presenta come un ulteriore capitolo di una serie che continua a mantenere l’attenzione del pubblico.

L a puntata lunga di Forbidden Fruit torna stasera, giovedì 23 aprile alle 21:20 su Canale 5 (anche se la partenza reale slitta facilmente alle 22:00). E tutti si muovono, nessuno resta fermo. In particolare, Leyla fa una mossa che mette in difficoltà Ender, costretta a stringere nuove alleanze. Leyla infatti rientra nella holding e, proprio nel confronto diretto con Ender, mostra una sicurezza che spiazza tutti: non ha alcuna intenzione di lasciare il suo posto. Ma questo non è l’unico problema che Ender deve affrontare nella puntata di stasera. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Kaya si allea con Nadir e Y?ld?z tradisce Halit: le anticipazioni della puntata di stasera di “Forbidden Fruit” Forbidden Fruit, anticipazioni puntata 23 aprile, trama episodio.🔗 Leggi su Iodonna.it

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