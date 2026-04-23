Aryna Sabalenka ha espresso il suo supporto a Paula Badosa dopo che quest’ultima è stata eliminata dall’Open di Madrid. La partita si è conclusa con una sconfitta per la giocatrice spagnola, lasciandola fuori dal torneo. Sabalenka ha commentato pubblicamente la situazione, mostrando solidarietà nei confronti della collega. La competizione si è svolta sui campi in terra battuta della capitale spagnola, con diverse sfide intense tra i tennisti partecipanti.

"> Aryna Sabalenka esprime il suo sostegno a Paula Badosa dopo la recente eliminazione all’Open di Madrid. La relazione tra Sabalenka e Badosa. Aryna Sabalenka e Paula Badosa sono più di semplici rivali; sono amiche strette nel mondo del tennis. Entrambe hanno raggiunto posizioni elevate nel ranking WTA, entrando nella top five a diversi punti delle loro carriere. Mentre Sabalenka rimane costantemente tra le migliori giocatrici, Badosa sta affrontando un periodo difficile, trovandosi ora al di fuori della top 100 e lottando con infortuni. Malgrado il supporto di Sabalenka, Badosa ha subito un’ulteriore sconfitta a Madrid, la sua quarta consecutiva, perdendo contro Julia Grabher.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sabalenka sostiene Badosa dopo la difficile sconfitta all’Open di Madrid.

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