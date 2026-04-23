Ryanair prevede il fallimento di Wizz Air la compagnia risponde | Commenti del tutto infondati e non veritieri

Ryanair ha previsto il possibile fallimento di Wizz Air entro ottobre, legandone il esito alla prosecuzione del conflitto in Iran. Il CEO di Ryanair ha commentato questa possibilità, mentre la compagnia Wizz Air ha risposto affermando che le affermazioni sono infondate e non corrispondenti alla realtà. La disputa tra le due aziende riguarda le prospettive future di Wizz Air e le conseguenze di tensioni internazionali sul settore aereo.

Il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, dichiara che Wizz Air potrebbe fallire entro ottobre se la guerra in Iran non finisce. La compagnia ungherese non tarda a rispondere con una dichiarazione ferma e decisa: "Wizz Air dispone di una solida struttura finanziaria".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Aeroporto di Foggia, Piemontese presenta ai Vigili del Fuoco il progetto del distaccamento: possibilità anche per voli ITA Airways, Wizz Air e RyanairAeroporto di Foggia, Piemontese presenta ai Vigili del Fuoco il progetto del distaccamento: investimento da 9 milioni di euro per rafforzare... La classifica delle peggiori compagnie aeree europee del 2025: Wizz Air al terzo posto, Ryanair giù dal podioLa piattaforma Air Advisor ha analizzato quelle che a suo giudizio sono le 3 peggiori compagnie europee tra le 15 selezionate dalla sua analisi Il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: CRISI DEL CARBURANTE: IN VOLO TRA ALLARMI E SMENTITE. CHI DICE LA VERITÀ?; Caro carburante, il Ceo di Ryanair: Regno Unito rischia lo stop. Scorte di cherosene non garantite per giugno; La crisi del cherosene potrebbe sbatterci la porta in faccia: l’aeroporto di Budapest funzionerà in questa stagione?; Il carburante schizza da 74 a 150 dollari al barile - Wizz Air e Air Baltic a rischio fallimento. Ryanair, O’Leary senza filtri su guerra, carburante e fallimenti in vistaMichael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, traccia un quadro aggiornato sulla situazione del trasporto aereo colpito dal conflitto in Medio ... travelquotidiano.com Michael O’Leary (Ryanair): In Europa falliranno altre compagnie. EasyJet verrà smembrata, Wizz Air non ha futuroMichael O’Leary, amministratore delegato del gruppo Ryanair, prevede nuovi scossoni nel cielo europeo. Dopo i recenti fallimenti di Play e Braathens, il ceo della principale low cost del continente si ... huffingtonpost.it Tra voli cancellati, tratte interrotte e caro prezzi l’estate 2026 è un grande punto di domanda. Abbiamo chiesto a Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, di spiegarci la posizione di Wizz Air, per capire se la compagnia è - facebook.com facebook