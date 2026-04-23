A partire da martedì 10 novembre 2026, Ryanair apporterà una modifica alle sue procedure di check-in in aeroporto. I passeggeri dovranno presentarsi almeno 60 minuti prima rispetto agli orari precedenti, altrimenti rischiano di perdere il volo. Questa novità riguarda tutte le prenotazioni effettuate con questa compagnia aerea. La modifica si applica alle procedure di imbarco e alle tempistiche di presentazione in aeroporto.

A partire da martedì 10 novembre 2026, Ryanair introdurrà una modifica significativa alle procedure di check-in in aeroporto. La principale compagnia aerea low cost europea, infatti, ha annunciato che i servizi di check-in e la consegna dei bagagli chiuderanno 60 minuti prima della partenza programmata, rispetto ai 40 minuti attualmente previsti. Si tratta di un anticipo di 20 minuti che coinvolgerà milioni di passeggeri e che punta a ridurre i ritardi e soprattutto il numero di viaggiatori che perdono il volo. La decisione arriva in un contesto di crescente pressione sugli aeroporti europei, caratterizzato da lunghe code ai controlli di sicurezza e tempi sempre più incerti ai varchi passaporti.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ryanair cambia tutto: ora devi presentarti 60 minuti prima al check-in (o perdi il volo)

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