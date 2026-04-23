Ruba Parmigiano cioccolata e Jack Daniel’s Arrestato un 25enne

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare alimenti dal supermercato Esselunga. L'uomo ha cercato di uscire senza passare dalle casse con alcuni prodotti, tra cui Parmigiano, cioccolata e Jack Daniel’s. È stato notato da un addetto alla sicurezza, che ha chiamato le forze dell'ordine. L’arresto è avvenuto poco dopo, mentre il giovane si trovava ancora sul posto.

Ha cercato di portare via alcuni alimenti dal supermercato Esselunga senza passare dalle casse, ma è stato visto da un addetto alla sicurezza. Ha tentato di fuggire, ma una volante della polizia di Stato, che in quel momento stava facendo un servizio di controllo, è intervenuta bloccandolo. Lui, un 25enne, è stato trovato con una punta di Parmigiano Reggiano, una confezione di cioccolatini, due bottiglie di Jack Daniel’s e un deodorante, per un valore di 117 euro: la merce, rimasta intatta, è stata restituita al punto vendite. Per questo fatto, avvenuto lunedì alle 15, il giovane è stato arrestato per l’ipotesi di reato di furto aggravato dalll’esposizione dei beni alla pubblica fede.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruba Parmigiano, cioccolata e Jack Daniel’s. Arrestato un 25enne Notizie correlate Leggi anche: Jack Daniel's, offerta da 15 miliardi. Si infiamma il risiko del whiskey Leggi anche: Da Jack Daniel's a Budweiser e Harley Davidson la Corporate Usa in ritirata dai paletti green