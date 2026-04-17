Jack Daniel' s offerta da 15 miliardi Si infiamma il risiko del whiskey

Il settore delle bevande alcoliche sta vivendo un momento di grande fermento, con un'offerta da 15 miliardi di dollari che accende le discussioni tra le aziende del settore. Le difficoltà del mercato e le strategie di crescita portano le compagnie a valutare acquisizioni e fusioni, creando un clima di tensione e competizione tra i principali gruppi del settore. La situazione si configura come un vero e proprio risiko, con molti attori in campo e poche certezze.

Le difficoltà nel mondo delle bevande alcoliche spingono il risiko del settore. Il gruppo statunitense Sazerac, uno dei più grandi gruppi di distillati del mondo produttrice del Buffalo Trace, sarebbe infatti in procinto di presentare un'offerta per acquistare Brown-Forman - produttore del famoso whiskey Jack Daniel's - per 15 miliardi di dollari. Un'iniziativa che scompagina i piani del gruppo francese Pernod Ricard, che stava trattando per una fusione proprio con il produttore di Jack Daniel's. Lo stesso gruppo francese, che possiede il marchio di whiskey Jameson, ieri ha annunciato che a causa della guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran si aspetta vendite nette organiche di gruppo inferiori del 3-4% nell'attuale anno fiscale iniziato il primo di luglio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Jack Daniel's, offerta da 15 miliardi. Si infiamma il risiko del whiskey Notizie correlate Leggi anche: Da Jack Daniel's a Budweiser e Harley Davidson la Corporate Usa in ritirata dai paletti green Leggi anche: Ferretti, il 2025 si chiude nel segno della crescita: ricavi a 1,2 miliardi. Sullo sfondo resta l'Opa e l'offerta del miliardario ceco Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Jack Daniel's, offerta da 15 miliardi. Si infiamma il risiko del whiskey; Un'offerta da $15 miliardi mette a rischio la fusione tra il produttore di Jack Daniel's e Pernod Ricard; Sazerac offre 15 miliardi di dollari per Brown-Forman, la controllante di Jack Daniel's, secondo il WSJ; Un'offerta da $15 miliardi mette a rischio la fusione tra il produttore di Jack Daniel's e Pernod Ricard. Jack Daniel's, offerta da 15 miliardi. Si infiamma il risiko del whiskeyLe difficoltà nel mondo delle bevande alcoliche spingono il risiko del settore. Il gruppo statunitense Sazerac, uno dei più grandi gruppi di distillati del mondo produttrice del Buffalo Trace, sarebbe ... ilgiornale.it Un'offerta da $15 miliardi mette a rischio la fusione tra il produttore di Jack Daniel's e Pernod RicardIl gruppo americano Sazerac entra nella partita con una proposta da $15 miliardi per Brown-Forman, complicando i piani di fusione con Pernod Ricard e riaprendo il risiko globale degli alcolici. msn.com