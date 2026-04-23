Rovato | Percorsi di luce in silenzio

Dal primo al 3 maggio 2026, a Rovato si svolge Silentium – Percorsi di Luce in Silenzio, un evento di tre giorni che si terrà negli spazi di Casa Lux. L’iniziativa prevede momenti di meditazione, musica e incontri nella natura, con l’obiettivo di favorire il benessere interiore e la spiritualità. L’evento si propone di offrire un’esperienza immersiva in un ambiente dedicato alla riscoperta del silenzio.

Tre giorni tra meditazione, musica e natura a Rovato. Dal 1 al 3 maggio 2026, a Rovato, negli spazi di Casa Lux, prende vita Silentium – Percorsi di Luce in Silenzio: un’esperienza immersiva di tre giorni dedicata al benessere interiore, alla spiritualità e alla riscoperta del silenzio come.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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