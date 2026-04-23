Roma tre recuperi importanti per la sfida di sabato in emilia Gasp sorride con Rensch Dybala e Wesley

A Roma, sono stati completati tre recuperi chiave in vista della partita di sabato in Emilia. L'allenatore ha festeggiato il ritorno di Rensch, Dybala e Wesley, tutti disponibili per la sfida. La squadra punta a vincere a Bologna per ridurre a due punti lo svantaggio dalla Juventus e sperare in un risultato negativo dei bianconeri contro il Milan, mantenendo vive le chance di qualificazione in Champions League.

Vincere a Bologna per accorciare a -2 sulla Juventus, sperando poi in un ko dei bianconeri con il Milan per riaprire la corsa Champions. E’ con questo obiettivo che la Roma torna a Bologna dopo le notti da dimenticare in Europa League. E per Gian Piero Gasperini ne va un pezzo del suo futuro a Roma, dove l’ambiente è in subbuglio. Buone notizie per il tecnico arrivano però dall’infermeria. Ieri è tornato in gruppo l’esterno olandese Rensch dopo l’infortunio rimediato con l’Atalanta sabato scorso. Novità rilevanti anche da Dybala e Wesley che tornano a disposizione per sabato, dopo le polemiche interne giallorosse circa il fatto che i medici ne frenassero i rientri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Roma, tre recuperi importanti per la sfida di sabato in emilia. Gasp sorride con Rensch, Dybala e Wesley Notizie correlate VIDEO | Roma, show Malen-Rensch: feeling totale con Dybala e WesleyClima disteso e chimica di gruppo in casa Roma, nonostante l’emergenza infortuni che attanaglia la rosa di Gian Piero Gasperini. Roma a Genova col “branco” di Gasp: Rensch e Ghilardi lanciano la sfidaA poche ore dal fischio d’inizio di una domenica che segna l’incipit di un tour de force da cinque partite in quattordici giorni, la Roma di Gian... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Roma, tre rientri: Rensch, Wesley e Dybala verso il recupero; Oggi tre recuperi: c'è Reggina-Enna; L’Atalanta riprende a lavorare: Hien, poche chance di recupero per la Roma; Serie A, Udinese-Parma 0-1, Napoli-Lazio 0-2, Roma-Atalanta 1-1. VIDEO. Oggi tre recuperi: c'è Reggina-EnnaROMA - Oggi nel campionato di Serie D si giocano tre importanti recuperi Alle ore 16 si gioca la partita del girone F Termoli-Sammaurese (arbitro Bassetti di Lucca). Nel girone I alle 15 Reggina-Enna ... msn.com Supermercati e centri commerciali aperti a Roma sabato 25 aprile: da Carrefour a Conad, ecco gli orari e dove fare la spesa - facebook.com facebook L'inviato di Trump a Roma alla Fifa: "L'Italia vada ai Mondiali al posto dell'Iran" x.com