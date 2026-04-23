Mario Hermoso ha partecipato a un evento organizzato dalla Roma alla Rinascente, intitolato Elvis Lives. Durante l'iniziativa, ha dichiarato che la squadra continuerà a tentare di qualificarsi per la Champions League fino all'ultimo momento. L'incontro si è svolto in un contesto pubblico, con la presenza di tifosi e media, e ha suscitato interesse tra gli appassionati. Hermoso ha risposto alle domande dei presenti riguardo ai prossimi obiettivi della squadra.

Mario Hermoso, presente all’evento Elvis Lives in collaborazione con la Roma alla Rinascente, ha parlato della stagione della Roma, non nascondendo un po’ di amarezza per la situazione in cui si trovano attualmente i giallorossi: “Siamo allo sprint finale, ci piacerebbe avere una posizione migliore come quella che abbiamo avuto per gran parte della stagione.” Al momento la Roma è a -5 dal quarto posto che garantirebbe la qualificazione in Champions League: “Fino a quando ci sono partite e punti in palio ci proveremo fino alla fine”, queste le parole dell’ex Atletico Madrid, che al netto di un lungo infortunio che l’ha tenuto fuori dal campo per circa due mesi è stato di gran lunga uno dei migliori della stagione romanista.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Hermoso: “Per la Champions ci proveremo fino alla fine”

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