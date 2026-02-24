Spalletti | Il passaggio del turno? Ci proveremo fino alla fine

Luciano Spalletti afferma che la Juventus farà di tutto per passare il turno, motivato dalla sconfitta subita nella partita d’andata contro il Galatasaray. La causa principale è la difficile situazione in classifica, che spinge la squadra a cercare una vittoria decisiva. Spalletti invita i giocatori a mantenere alta la concentrazione e a lottare fino all’ultimo minuto. La sfida si gioca tra poche ore, con i tifosi in attesa di vedere la reazione della squadra.

© Gazzetta.it - Spalletti: "Il passaggio del turno? Ci proveremo fino alla fine"

L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti fa una promessa ai tifosi alla vigilia della gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Spalletti spinge la Juve "Sarà difficile ma ci proveremo fino alla fine"Luciano Spalletti spinge la Juventus a credere nella rimonta contro il Galatasaray, sottolineando che la squadra dovrà lottare fino all’ultimo minuto. Leggi anche: Bonansea mastica amaro: «Eravamo a -5, abbiamo buttato il primo tempo. Scudetto? Ci proveremo fino alla fine» Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Così non si va in Champions, Spalletti deluso dopo Juventus-Como. E 'assolve' Di Gregorio; McKennie multiuso di Spalletti: perché nella Juve vale come David e Yildiz; Juve-Galatasaray, Spalletti a caccia dell'impresa: analisi e precedenti; Juve, che mazzata: Yildiz grande assente, Spalletti senza un Osimhen e allo Stadium servirà un miracolo. Spalletti spiritato in Juventus-Como, aveva previsto il disastro: la furia contro due giocatoriLe telecamere di DAZN svelano il retroscena di Juventus-Como: la furia di Luciano Spalletti a bordocampo. Le urla in inglese a Kelly e il rimprovero a Di Gregorio prima del tracollo bianconero. Breaki ... fanpage.it Luciano Spalletti su Di Gregorio: 'Bisogna accettare di essere disprezzati'Alla vigilia di Juve-Galatasaray, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha spiegato che probabilmente Di Gregorio verrà sostituito da Perin ... it.blastingnews.com CHAMPIONS - Juventus, ricordi Cristiano Ronaldo Spalletti sogna un’altra notte magica, ma il passaggio del turno con il Galatasaray supera quota 4,00 ift.tt/aisLIR6 x.com Spalletti SCUOTE la squadra: "Devono essere i giocatori a tirarci fuori da questa situazione. Sbagliamo il primo passaggio e prendiamo gol perché è così. Poi abbiamo l’occasione per pareggiarla e non la sfruttiamo. Dal punto di vista tecnico e di sviluppo suc - facebook.com facebook