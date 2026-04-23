Ritorno in vista per il Napoli? Ecco chi potrebbe tornare in estate

Un calciatore che ha lasciato il Napoli l’anno scorso, nonostante fosse rimasto solo un anno, potrebbe tornare in estate. La possibilità di un suo ritorno si fa sempre più concreta, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La situazione si sviluppa in un momento di attenzione per il club, che valuta diverse opzioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Un fattore chiave della sua crescita è stato il sostegno dell’allenatore Marcelino, che ha creduto nelle sue capacità e gli ha concesso continuità. In questo contesto favorevole, Marin ha potuto esprimere il proprio potenziale, diventando una pedina affidabile nel reparto arretrato. Dal punto di vista economico, l’accordo tra i due club prevede un investimento iniziale superiore al milione di euro, con una clausola di riscatto fissata poco oltre i 12 milioni. Nonostante la soddisfazione per il rendimento del difensore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, alcune possibili modifiche interne al Villarreal potrebbero incidere sulle decisioni future, per cui non è escluso che Marín a giugno torni a Napoli.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Sfida scudetto tra Inter - Napoli. Chi trionferà secondo voi

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